Трамп заявил, что экс-кандидат в президенты США Ромни умолял назначить его госсекретарем

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни умолял американского лидера Дональда Трампа выдвинуть его кандидатуру на пост госсекретаря, но тот ответил отказом. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в субботу в Twitter.

"Митт Ромни никогда не знал, как победить. Он напыщенный "осел", который борется со мной с самого начала, за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его решение баллотироваться в Сенат (я это сделал), и когда он умолял меня сделать его госсекретарем (я отказал ему). Он сильно вредит республиканцам!" - написал Трамп. Он подверг критике Ромни за то, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году.

Глава государства также подчеркнул, что его призывы к Китаю провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена не относились к политической сфере. В пятницу сенатор Ромни (республиканец от штата Юта) назвал "неверным и отвратительным" такой призыв.

В четверг Трамп заявил, что Китаю следует провести расследование в отношении Байдена и его сына. При этом американский лидер не исключил, что может попросить об этом председателя КНР Си Цзиньпина.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.