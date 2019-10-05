В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном начале операции Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Несогласованная военная операция Анкары на сирийской территории может вызвать серьезную обеспокоенность и подорвать американо-турецкие интересы в республике. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона в ответ на высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана о том, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни.

"Мы сосредоточили свое внимание на том, чтобы механизм безопасности заработал. Это наилучший путь продвижения вперед для всех нас. Любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьезную обеспокоенность, поскольку она может подорвать наши общие интересы в отношении обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии и по нанесению поражения ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", - отметили в Минобороны.

В субботу Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике. 1 октября президент заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать не осталось. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день проинформировал, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К данной идее в Анкаре возвращались практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.