Дипломаты США вернутся в Стокгольм через две недели, чтобы продолжить консультации с КНДР

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с представителями КНДР. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам прошедших американо-северокорейских консультаций в шведской столице.

"По завершении наших консультаций Соединенные Штаты предложили [КНДР] принять приглашение Швеции как принимающей стороны через две недели вернуться в Стокгольм и встретиться снова, чтобы продолжить обсуждения по всем темам. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение", - отметила дипломат. Она не указала при этом, как отреагировала на данное предложение делегация КНДР.

В заявлении отмечается, что американские дипломаты провели в Стокгольме конструктивные консультации с делегацией КНДР, высказывания представителей которой не отражают духа встречи.

"Высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних обсуждений, продлившихся 8,5 часов. [Дипломаты] США привнесли творческие идеи и провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР", - отметила дипломат.