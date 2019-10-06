Times: Джонсон не уйдет в отставку даже в случае вотума недоверия

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон откажется уходить в отставку, даже если его правительству будет вынесен вотум недоверия, и сделает все возможное, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times .

Со ссылкой на ближайших помощников Джонсона издание сообщает, что премьер не намерен опускать руки, если Брюссель отвергнет его улучшенный план по Brexit, а британские депутаты будут требовать от него выполнения нового закона. Он обязывает правительство запросить у ЕС продления переговоров по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если стороны не придут к соглашению 19 октября.

"Если только полиция не объявится на пороге Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - приводит The Sunday Times слова помощника Джонсона. Газета пишет о том, что премьер скорее предложит главе государства королеве Елизавете II уволить его, нежели сам положит перед ней прошение об отставке, и называет происходящее беспрецедентной эскалацией конституционного кризиса.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. Если стороны не успеют прийти к согласию в течение полутора недель, остающихся до саммита ЕС в Брюсселе 16-17 октября, выход Великобритании из сообщества может быть вновь отложен. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит об отсрочке.