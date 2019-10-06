В "Национальном корпусе" сообщили, что в Золотое прибыли украинские добровольцы

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Представители украинских добровольческих организаций прибыли в поселок Золотое в Донбассе, чтобы защищать его в случае, если Вооруженные силы Украины покинут этот населенный пункт. Об этом заявил глава националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - заявил он в видеообращении. Билецкий отметил, что если власть страны не выполнит свою прямую обязанность - защищать "каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли", то это "еще раз сделают ветераны-добровольцы". "Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем", - подчеркнул он.

В свою очередь, замглавы МВД Украины Вадим Троян сообщил в воскресенье, что сотрудники полиции продолжат несение службы в Золотом-4, а также в селе Екатериновка, несмотря на анонсированное разведение сил в этом районе. "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - отметил Троян.

Протесты против "формулы Штайнмайера"

Ранее в воскресенье в Киеве состоялся 10-тысячный митинг, организованный так называемым "Движением сопротивления капитуляции". Участники акции заявили о недопустимости реализации "формулы Штайнмайера", отвода войск в Донбассе, проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистии всех, кто воевал против Украины. От главы государства потребовали разъяснить свою позицию о том, какие шаги будут предприниматься украинской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе.

Организаторами митинга выступили ряд националистических организаций, в том числе запрещенная в РФ "Правый сектор". Их поддержали представители парламентских партий "Европейская солидарность", "Голос" и другие политические силы. Организаторы анонсировали более масштабные протестные акции по всей стране, если власть не прислушается к требованиям граждан. В оргкомитете также отметили, что в воскресенье аналогичные митинги состоялись более чем в 20 городах страны.

Между тем глава офиса президента Андрей Богдан разместил в Facebook несколько снимков объявлений из социальных сетей, из которых следует, что протестная акция могла быть проплаченной. В частности, за час участия в мероприятии якобы могли платить по 100 гривен (около $4). Кроме того, прописаны требования о том, что и кого поддерживать на митинге, а против чего протестовать. "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу", - прокомментировал снимки Богдан.

Разведение сил вблизи Золотого

2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

Соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных зонах безопасности на линии соприкосновения в Донбассе было достигнуто еще в 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Однако лишь летом этого года удалось отвести войска в первом пункте.