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Кризис на Украине

В "Национальном корпусе" сообщили, что в Золотое прибыли украинские добровольцы

Глава националистической партии Андрей Билецкий отметил, что они собираются защищать его в случае, если Вооруженные силы Украины покинут этот населенный пункт

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Представители украинских добровольческих организаций прибыли в поселок Золотое в Донбассе, чтобы защищать его в случае, если Вооруженные силы Украины покинут этот населенный пункт. Об этом заявил глава националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

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"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - заявил он в видеообращении. Билецкий отметил, что если власть страны не выполнит свою прямую обязанность - защищать "каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли", то это "еще раз сделают ветераны-добровольцы". "Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем", - подчеркнул он.

В свою очередь, замглавы МВД Украины Вадим Троян сообщил в воскресенье, что сотрудники полиции продолжат несение службы в Золотом-4, а также в селе Екатериновка, несмотря на анонсированное разведение сил в этом районе. "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - отметил Троян.

Протесты против "формулы Штайнмайера"

Ранее в воскресенье в Киеве состоялся 10-тысячный митинг, организованный так называемым "Движением сопротивления капитуляции". Участники акции заявили о недопустимости реализации "формулы Штайнмайера", отвода войск в Донбассе, проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистии всех, кто воевал против Украины. От главы государства потребовали разъяснить свою позицию о том, какие шаги будут предприниматься украинской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе.

Организаторами митинга выступили ряд националистических организаций, в том числе запрещенная в РФ "Правый сектор". Их поддержали представители парламентских партий "Европейская солидарность", "Голос" и другие политические силы. Организаторы анонсировали более масштабные протестные акции по всей стране, если власть не прислушается к требованиям граждан. В оргкомитете также отметили, что в воскресенье аналогичные митинги состоялись более чем в 20 городах страны.

Между тем глава офиса президента Андрей Богдан разместил в Facebook несколько снимков объявлений из социальных сетей, из которых следует, что протестная акция могла быть проплаченной. В частности, за час участия в мероприятии якобы могли платить по 100 гривен (около $4). Кроме того, прописаны требования о том, что и кого поддерживать на митинге, а против чего протестовать. "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу", - прокомментировал снимки Богдан.

Разведение сил вблизи Золотого

2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

Соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных зонах безопасности на линии соприкосновения в Донбассе было достигнуто еще в 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Однако лишь летом этого года удалось отвести войска в первом пункте.

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