В МИД Швеции подтвердили, что делегации КНДР и США покинули королевство

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Делегации США и КНДР покинули Швецию после переговоров в Стокгольме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в МИД королевства.

"Мы можем подтвердить, что обе делегации покинули Швецию. В остальном мы не даем каких-либо комментариев", - отметил представитель внешнеполитического ведомства Бустер Миров Эмитслёф.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Вилла Элвик странд. В субботу проходили рабочие переговоры, которые были прерваны.

Как сообщила ранее газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля, северокорейская сторона была разочарована США, которые ничего не принесли за стол переговоров.

Как говорится в заявлении МИД КНДР, переданном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока в Вашингтоне не предпримут "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики".