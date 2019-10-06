В Конгрессе заявили, что Помпео не выполняет требования по процедуре импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не выполняет требования законодателей предоставить необходимые документы в рамках начатой в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBS председатель комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

"Он [госсекретарь] пока не выполняет требования в рамках расследования <...> Они [дипломаты Госдепартамента] участвуют в продолжающихся консультациях [с законодателями], и мы надеемся, что он [госсекретарь] выполнит эти требования", - отметил Энгел.

В субботу, находясь с официальным визитом в Афинах, Помпео заявил, что Госдепартамент ответил на запрос демократов из Палаты представителей предоставить документы, касающиеся контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Госсекретарь не уточнил, какой именно была реакция внешнеполитического ведомства на запрос законодателей.

Председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили на этой неделе Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским. Также были вызваны на слушания в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие.

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются принудить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.