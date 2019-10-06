В ДНР рассказали подробности об обстреле, под который попали журналисты "Известий"

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреливали район населенного пункта Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР) в течение трех часов, сообщили в Народной милиции ДНР.

"Сегодня с 15:30 до 18:30 военнослужащие 36-й бригады ВСУ обстреливали из зенитных установок, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Коминтерново, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Под обстрел попали съемочные группы информационного центра "Известия" и пресс-службы Народной милиции, прибывшие в указанный район для фиксации разрушений домостроений по улице Ахматовой 28 и 30".

Отмечается, что "благодаря профессиональным действиям военнослужащих республики съемочные группы были благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать". Сами журналисты "Известий" сообщили, что укрылись от обстрела в подвале, где провели около полутора часов.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.