Трамп считает, что Байден и его семья могли заниматься вымогательством

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и члены его семьи могли заниматься вымогательством и сейчас "откупаются от обвинений". Такое мнение высказал в воскресенье американский лидер Дональд Трамп в Twitter .

По его мнению, "семья Байдена откупилась [от обвинений], коротко и ясно". Президент напомнил, что демократ отрицал контакты с газодобывающей украинской компанией Burisma.

"И тут появляется фотография, на которой он [Байден] играет в гольф с боссом компании и [своим сыном] Хантером", - написал Трамп.

Он отметил, что с удовольствием поборется с бывшим вице-президентом на выборах в ноябре 2020 года.

"Я просто не думаю, что это произойдет. Сонный Джо (так Трамп называет Байдена - прим. ТАСС) не доберется и до старта. С учетом всех тех денег, которые он и его семья, вероятно, "вымогали", Джо должен прекратить [свое участие в предвыборной гонке]. Я бы не хотел, чтобы он вел дела с Китаем и с вами [американцами]!" - заключил Трамп.