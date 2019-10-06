В Швеции надеются на новые переговоры между КНДР и США

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется, что делегации США и КНДР скоро вновь смогут вернуться в королевство для переговоров. Об этом она заявила в воскресенье агентству ТТ.

"Мы считаем, что идут конструктивные переговоры, - отметила она. - Сторонам удалось прояснить позиции друг друга по различным вопросам таким образом, что это, как мы надеемся, заложило основу для продолжения диалога. Ситуация охватывает много сложных вопросов, где партнеры часто находятся далеко друг от друга. Ничто не может быть решено на одной встрече".

"Швеция ясно дала понять сторонам, что мы находимся в их распоряжении для новых встреч. Мы надеемся, что это произойдет. Диалог - это единственный путь к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове", - продолжила Линде.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Вилла Элвик странд. В субботу проходили рабочие переговоры, которые были прерваны. Как сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля, северокорейская сторона была разочарована США, которые ничего не готовы им предложить.

Как говорится в заявлении МИД КНДР, переданном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока в Вашингтоне не предпримут "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики".