AP: сторонники Трампа стремились к смене руководства "Нафтогаза"

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Несколько предпринимателей, поддерживающих, в том числе материально, Республиканскую партию США, добивались весной этого года смены руководства украинской компании "Нафтогаз" и заключения ей выгодных контрактов с компаниями, контролируемыми сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их данным, некоторые предприниматели, заявлявшие о своих связях с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались добиться смены руководства украинской компании. Так, по информации источников агентства, место председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.

Источники агентства утверждают, что сторонники американского лидера придерживались исключительно деловых целей, избегая политики. По данным AP, речь идет об американских предпринимателях Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также о "нефтяном магнате" из Флориды по имени Гарри Сарджинт III.

Нереализованные планы

Агентство подчеркивает, что в их планы якобы входило впоследствии добиваться через новое руководство заключения выгодных контрактов между "Нафтогазом" и американскими энергетическими компаниями, во главе которых стоят сторонники американского лидера. При этом, как указывает AP, осуществлению этих намерений помешали прошедшие в стране президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Ранее газета Politico сообщила, что о расширении наблюдательного совета компании "Нафтогаз" и включении в него большего числа американских граждан просил Зеленского министр энергетики США Рик Перри. По данным источников издания, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций".

При этом, по данным газеты, отсутствуют свидетельства того, что руководитель ведомства призывал Зеленского начать расследование в отношении сына Джозефа Байдена. AP а свою очередь подчеркивает, что не располагает свидетельствами того, что усилия со стороны Перри были каким-либо образом скоординированы с попытками повлиять на ситуацию в "Нафтогазе" со стороны Фрумана, Парнаса и Сарджинта.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора президента Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в попытке переизбраться на второй срок.