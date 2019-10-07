В США считают, что "Северный поток - 2" усилит влияние России на европейскую политику

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Пуск газопровода "Северный поток - 2" усилит влияние России на политику европейских стран и их зависимость от поставок природного газа из РФ. Об этом в понедельник заявил на проходящей в столице Литвы международной конференции по вопросам евроатлантического энергетического сотрудничества министр энергетики США Рик Перри.

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"Северный поток - 2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок", - сказал он.

По мнению Перри, газопровод станет для подключающихся к нему стран единственным источником получения природного газа из одной страны по одному маршруту через "зависимые страны, которые Москва [попытается] подчинить своей воле". Министр предложил альтернативу в виде поставок из США. "Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США", - сказал он.

Кроме того, пуск газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" позволит России обойтись без транзита газового сырья через Украину, признал Перри. "Москва сможет прекратить такой транзит до конца текущего десятилетия", - сказал он.

По словам министра, США намерены более активно сотрудничать в сфере энергетики со странами Центральной и Восточной Европы. "Будут созданы четыре рабочие группы по вопросам эффективности энергетики и возобновляемых ресурсов, ядерной энергетики, безопасности поставок и защите критической инфраструктуры", - отметил Перри.