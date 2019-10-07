Посольство Китая в Париже осудило заявление ЕС о ситуации в Гонконге

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Посольство Китая в Париже осуждает заявление ЕС, сделанное в начале октября в связи с массовыми беспорядками в Гонконге. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, опубликованном на его сайте .

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"Посольство Китая во Франции приняло к сведению повторение 3 октября официальным представителем набережной Орсе [МИД Франции] всего текста декларации ЕС от 2 октября о ситуации в Гонконге", - отмечается в сообщении. "Мы выражаем наше глубокое недовольство и презрение лицемерию европейской декларации", - подчеркивается в заявлении.

"ЕС публично прославлял злоупотребления участников беспорядков и пренебрег мерами самообороны со стороны полиции Гонконга, которая пыталась защитить свою жизнь от агрессоров", - указывается в сообщении.

"Франция также страдает от длительных периодов насильственных протестов. Французская полиция оказалась под большим давлением, как физическим, так и психологическим, а также под огнем критики. В этих условиях мы проявили сочувствие к Франции. Мы хотели бы, чтобы она демонстрировала такое же отношение к нам", - указывается в сообщении посольства КНР.

2 октября ЕС обнародовал заявление, в котором высказал обеспокоенность ростом напряженности в Гонконге, а также применением боевых патронов для разгона демонстрантов. В нем отмечалось, что "любое насилие совершенно неприемлемо, действия правоохранительных органов должны быть соразмерны [действиям протестующих]".