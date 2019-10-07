ЛНР обвинила Киев в попытке срыва мирного процесса

"В прошедшие выходные мы наблюдали за развитием ситуации с протестными движениями на Украине, направленными на срыв мирного процесса и имплементации достигнутых в Минске договоренностей о разведении сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал он. По словам Ивана Филипоненко, на фоне проходящих в ряде регионов Украины акций протеста против признания Киевом "формулы Штайнмайера" о предоставлении особого статуса Донбассу, лидеры националистических группировок Украины угрожают спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.

"В частности, в район населенного пункта Золотое-4 прибыли боевики полка "Азов" и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск", - напомнил представитель ЛНР. Он также привел заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что при отводе украинских войск на Донбассе фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться.

Иван Филипоненко заявил, что у ЛНР вызывает обеспокоенность вероятность срыва намеченного мирного процесса и возможное обострение ситуации на линии боевого соприкосновения. "В связи с этим мы призываем представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на политическое руководство Украины с целью недопущения срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран-участников нормандского формата", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Разведение сил в Золотом и Петровском

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начнут отвод в районах Золотого и Петровского до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела там. Между тем, по словам представителя Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы Алексея Никонорова, условие семидневного режима тишины в этом случае не должно было действовать. По его словам, процесс разведения должен был начаться с зафиксированной контактной группой даты - 7 октября - и проходить в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории.