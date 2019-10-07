Шотландский суд не поддержал попытку противников Джонсона добиться отсрочки Brexit

По мнению Каллена, в вынесении какого-либо из судебных предписаний, о которых в ходе слушаний просил представляющий авторов ходатайства королевский адвокат, "нет необходимости и это было бы неуместно".

Суд счел представленное ему письменное изложение позиции правительства достаточно весомым доказательством того, что премьер подчинится ранее принятому парламентом страны закону, который обязывает его просить ЕС об отсрочке Brexit в случае, если Лондон и Брюссель до 19 октября не смогут заключить новое соглашение об условиях предстоящего "развода".

Авторы ходатайства - юрист Джо Моэм, предприниматель Дейл Винс и депутат Шотландской народной партии Джоанна Черри - утверждали, что Джонсон намерен проигнорировать закон. Заявители просили суд ответить на вопрос о том, будет ли премьер-министру грозить тюрьма, если он не подчинится закону. Кроме того, они настаивали, чтобы письмо с просьбой об отсрочке Brexit подписал и отправил руководству ЕС британский суд, если Джонсон все же откажется это делать. Во вторник Моэм, Винс и Черри намерены подать апелляцию на решение, принятое высшим судебным органом Шотландии.

Глава британского правительства неоднократно заявлял, что королевство покинет ЕС 31 октября независимо о того, будет ли заключена новая сделка с Евросоюзом. При этом в документе, который представитель правительства передал суду, говорится, что премьер будет следовать букве закона и направит ЕС письмо с просьбой об отсрочке в предписанной парламентом форме не позднее 19 октября, если переговоры с Брюсселем не увенчаются успехом. Возможность того, что Джонсон попытается тем или иным образом обойти действие закона, например попросив ЕС игнорировать полученную от него же просьбу или отказавшись от дальнейших переговоров, широко обсуждается британскими СМИ.