ДНР обвинила Киев в затягивании выполнения обязательств по минским соглашениям

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Донецкой народной республики (ДНР) обвинило власти Украины в затягивании выполнения обязательств, взятых Киевом в соответствии с договоренностями по урегулированию конфликта в Донбассе, согласованными в начале этого месяца контактной группой в Минске. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не начнет в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Киев вновь применяет излюбленную тактику времен [бывшего президента Украины Петра] Порошенко - всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям", - заявила Наталья Никонорова. "Мы считаем такой подход категорически неприемлемым и в очередной раз призываем страны - гаранты минских соглашений не закрывать глаза на саботаж мирного урегулирования украинской стороной и, поскольку устранение нарушений на этих двух участках было одним из условий проведения саммита лидеров нормандского формата, надеемся на соответствующую реакцию на действия Украины", - сказала глава МИД ДНР.

Никонорова подвергла критике слова Пристайко о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начнут отвод в районах Золотого и Петровского до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела этого района. "Сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках Петровское - Богдановка и Золотое, или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей", - сказала глава МИД ДНР. "Украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках, - добавила она. - Именно такой подход поддерживает в том числе и ОБСЕ".

Разведение сил в Золотом и Петровском

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. По словам представителя Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы Алексея Никонорова, условие семидневного режима тишины в этом случае не должно было действовать. По его словам, процесс разведения должен был начаться с зафиксированной контактной группой даты - 7 октября - и проходить в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории.