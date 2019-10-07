Глава МИД ЛНР обвинил Киев в саботаже разведения сил

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил о приверженности выполнению договоренностям о разведении сил и обвинил Киев в саботировании выполнения своих обязательств. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовало в понедельник агентство Луганскинформцентр .

"ЛНР сегодня приступила к выполнению договоренности о возобновлении обязательств сторон конфликта по разведению сил и средств на участках, где разведение было выполнено в октябре 2016 года" - заявил Дейнего. При этом он подверг критике заявление министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начнут отвод своих сил в районах разведения Золотое и Петровское до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела. Глава МИД ДНР сравнил действия администрации нового президента Украины Владимира Зеленского с поведением администрации предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко.

"Украина снова изобретает фиктивные препятствия для выполнения своих обязательств и пытается затянуть их выполнение "по-порошенковски", - сказал Дейнего. - Однако при этом [украинская сторона] упускает из внимания тот факт, что на этот случай не предусмотрено никаких обязательных периодов тишины перед разведением. Стороны должны без каких-либо условий приступить к выполнению согласованного плана-графика с 7 октября и выполнить свои обязательства в полном объеме".

Дейнего напомнил, что выполнение договоренности о разведении сил в Золотом и Петровском является вторым условием согласования даты саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) и что первое условие (подписание "формулы Штайнмайера" о предоставлении особого статуса Донбассу - прим. ТАСС) было выполнено 1 октября на заседании контактной группы в Минске. Глава МИД ЛНР также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал заинтересованность в проведении саммита стран "нормандской четверки". "Уклонение украинской стороны от выполнения обязательств может быть истолковано как намерение сорвать реализацию минских соглашений и является недопустимым", - заявил Дейнего.

ВСУ и республики Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе Золотого и Петровского. Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы 1 октября, тогда же стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. Между тем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что ВСУ не начнут отвод в районах Золотого и Петровского до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела в этом районе.