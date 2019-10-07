Министр обороны и глава Генштаба Украины посетили Золотое, где запланирован отвод войск

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк совместно с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком посетили поселок Золотое в Луганской области, где запланировано разведение войск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины.

Срыв разведения сил в Донбассе. Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

"Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими. Во время разговора речь шла о восстановлении инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого", - говорится в сообщении. Министр обороны также отметил, что местное население "в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые есть".

Загороднюк в понедельник также посетил Станицу Луганскую, где в рамках достигнутых в Минске договоренностей произошло разведение сил и средств. Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения в районе Петровского и Золотого, министр подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться при условии соблюдения "режима тишины в течение по меньшей мере семи суток".

Загороднюк также отметил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей сразу вернуться обратно. Хомчак в этой связи уточнил, что разведение войск "предстоит зеркальное на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны".