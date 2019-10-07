Зеленского просят вернуть лицензию телеканалу "112 Украина"

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Электронная петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть лицензию телеканалу "112 Украина" зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.

Что будет дальше?

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

"Прошу вернуть цифровые лицензии каналам 112, NewsOne и ZIK. Мы имеем риски снижения нашей репутации в мире за нападение на свободу слова", - говорится в тексте петиции.

26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Теперь он может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего аудитория канала сократилась на 40%. Руководство канала назвало решение регулятора незаконным и заявило, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине".

Кроме того, Нацсовет Украины по ТВ подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой лишить лицензии телеканал NewsOne.

Телеканал "112 Украина" также сообщил, что Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, являющегося владельцем "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Телеканалы обратились к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей.