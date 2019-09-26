Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский Национальный совет по вопросам ТВ лишил в четверг лицензий все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина". В итоге телеканал полностью потерял право на эфирное вещание.

Нацсовет обосновал свое решение тем, что телеканалы, входившие в холдинг, согласно условиям лицензий, должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала "112 Украина". Как пояснил на заседании член Нацсовета Олег Черныш, отныне "112 Украина" сможет вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи. По оценке украинского издания "Страна", телеканал таким образом лишили 15-20% аудитории.

Претензии к телеканалу "112 Украина" начались еще при бывшем руководстве страны. Нацсовет по ТВ, который при Петре Порошенко называли "кнутом президента против неугодных СМИ", в предыдущие годы неоднократно накладывал санкции на "112". В 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. И хотя в октябре-декабре суд запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий, уже в сентябре - при новом президенте и правительстве - Шестой апелляционный административный суд постановил, что Нацсовет все-таки может отозвать лицензии у "112". Сегодня же, по словам одного из членов регулятора Сергея Костинского, Нацсовет собрался, чтобы "закрыть гештальт".

Украинские СМИ обращают внимание на то, что Нацсовет в настоящее время ждет также судебного решения по отзыву лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса, отмечает издание "Страна", принадлежат депутату от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и "входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука". "Суть конфликта, - пишет издание, - в глубинных политических противоречиях "Оппозиционной платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной минских соглашений и особому статусу Донбасса. В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко".

"112" продолжит борьбу

Телеканал "112 Украина" назвал решение Нацсовета по ТВ незаконным. "Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине", - говорится в заявлении телеканала.

Юристы компании уже заявили, что обжалуют это решение и рассчитывают на помощь европейских организаций. А ряд экспертов уже указали на то, что незаконным решение Нацсовета может быть признано хотя бы потому, что у трех из восьми его членов истек срок полномочий.

Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры". "Сегодняшние события в очередной раз показали, что власть боится объективной и честной информации. К сожалению, новоизбранные власть имущие еще не готовы к построению демократического общества на Украине", - добавил он.

В то же время телеканал заверил, что "остается в эфире и в интернете". "Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации", - заверили в пресс-службе канала.

Офис Зеленского обещает свободу слова

Офис президента Владимира Зеленского выступил в четверг с заявлением, которое, на первый взгляд, можно было бы интерпретировать как озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Офис отметил, что стоит на стороне свободы слова в стране и следит за ситуацией вокруг телеканала. "Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства", - говорится в документе.

Более того, в офисе пообещали в ближайшее время поменять сформированный еще прежней властью состав Нацсовета по ТВ с целью оздоровить ситуацию в сфере телевизионных СМИ. "Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - пообещали в офисе главы государства.

Вместе с тем в заявлении нет однозначной оценки произошедшего. "В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в документе.

Эту позицию команды Зеленского пользователи украинских соцсетей уже назвали продолжением линии Порошенко. А обещание офиса президента обновить Нацсовет один из ведущих "112 Украина" Владимир Полуев саркастично прокомментировал: "Главное, вовремя. Обновлять Нацсовет уже после лишения лицензии. Логично, чего уж там".

Мнение оппозиции и экспертов

Представители украинской оппозиции уже назвали решение Нацсовета расправой с независимым телеканалом. "Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала - тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в офисе президента. Члены Нацсовета, полномочия трех из восьми членов которого уже истекли, вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана", - говорится в заявлении, сделанном партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По мнению представителей оппозиции, об этом свидетельствуют "многочисленные угрозы, звучавшие в адрес каналов от самого президента Зеленского: лживые обвинения в непрозрачном финансировании, недопущении монополизации рынка". "Об этом говорят и материалы независимых СМИ, которые прямо заявляли, что непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала является руководитель офиса президента Зеленского Андрей Богдан. Ряд депутатов Европарламента открыто заявлял о влиянии на судей, рассматривавших дело телеканала "112 Украина", из офиса президента", - говорится в заявлении.

Представители оппозиции считают, что Нацсовет принял решение под диктовку власти: "Президент и его команда, которая боится слышать правду, которая уничтожает свободные СМИ, формируя под себя комфортное медиапространство, и которой не нужны журналисты, неизбежно повторит судьбу своих "предшественников". А заявления офиса президента, что они надеются, что "новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке" - лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета, и заказной характер политической расправы".

В то же время ряд экспертов полагает, что Зеленского в очередной раз пытается скомпрометировать старая, порошенковская команда. Политик и телеведущий Дмитрий Спивак назвал лишение канала "112" лицензии "публичной подставой президента". "Пока вся Украина через микроскоп рассматривает стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом и строит конспирологические версии, у нас произошло событие, которое может очень больно ударить по репутации президента и государства в целом", - написал политик в Facebook.

"Это беспрецедентное решение принято буквально на следующий день после письма СНБО, где указывается на отсутствии каких-либо причин для изъятия лицензии. Нацсовет, который полностью сформирован Порошенко, принял это решение показательно, во время визита президента Украины в США. Чистой воды подстава и провокация, - уверен Спивак. - Наступление на свободу слова и уничтожение СМИ - это плохой сигнал обществу и западным партнерам. Это не то, ради чего 74% граждан Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского и свои надежды, что Украина будет свободной и цивилизованной страной".

История преследований

Сформированный еще при прежней украинской администрации во главе с президентом Петром Порошенко Национальный совет по ТВ неоднократно применял меры к различным украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического режима в стране. Под предупреждения в разное время попадали телеканалы "Интер", "112 Украина", ICTV и Newsone.

Резолюции с требованием закрыть эти каналы за "антиукраинскую деятельность" принимались и прежним составом Верховной рады. Особенно явно нападки на телеканалы "112 Украина" и Newsone начались в преддверии прошедших весной 2019 года президентских выборов. Тогда к процессу был подключен Совет национальной безопасности и обороны, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина", усмотрев в его программах признаки "разжигания вражды и распространения необъективной информации". Поводом послужили высказывания в эфире телеканала депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что "по Киеву спокойно ходят с фашистскими флагами", а также интервью с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, назвавшим события зимы 2014 года государственным переворотом.

Уже после президентских выборов, на которых Петр Порошенко потерпел поражение, Нацсовет вновь обратил внимание на телеканал "112 Украина" после того, как на нем был анонсирован показ нового фильма о событиях на Украине американского режиссера Оливера Стоуна. Документальная картина под названием "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine) повествовала в том числе о госперевороте зимой 2014 года, когда президент Виктор Янукович был силой отстранен от власти. После этого на телеканал даже было совершено нападение радикалов. Неизвестные обстреляли здание студии из гранатомета. Никто не пострадал, но телеканал был вынужден отменить показ фильма, а СБУ в конце августа возбудила уголовное дело против "112 Украина".