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Офис Зеленского заявил, что следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина"

В офисе главы государства также пообещали обновить Нацсовет по ТВ

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина", которого лишили лицензий на вещание. Об этом пресс-служба офиса сообщила в четверг в Telegram-канале.

"Офис президента Украины следит за ситуацией телеканала "112 Украина", - сказано в сообщении.

Офис отметил, что стоит на стороне свободы слова в стране и при этом призвал вещателей придерживаться буквы закона. "Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ситуация на телевизионном рынке страны будет отрегулирована после обновления состава регулятора, принимающего решения о лишении лицензий. "Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - пообещали в офисе главы государства.

В четверг решением Нацсовета телеканал "112 Украина" был лишен лицензий на вещание на всей территории Украины.

Теги
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