Телеканал "112 Украина" назвал жесткой цензурой лишение его лицензии

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" назвал незаконным решение Национального совета по телевидению и радиовещанию о лишении его лицензий на вещание на территории всей страны и заявил о намерении продолжить работу через спутник, в кабельных сетях и интернете.

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине", - говорится в заявлении "112 Украина". Телеканал пояснил, что решение также является незаконным в связи с окончанием полномочий у ряда членов Нацсовета, которые его принимали.

Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры".

"Сегодняшние события в очередной раз показали, что власть боится объективной и честной информации. К сожалению, новоизбранные власть имущие еще не готовы к построению демократического общества на Украине", - добавил он.

В то же время телеканал заверил, что "остается в эфире и в интернете". "Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации", - заключили в пресс-службе канала.

В четверг решением Нацсовета телеканал "112 Украина" был лишен лицензий на эфирное вещание на всей территории Украины.