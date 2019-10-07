Трамп не обеспокоен появлением второго осведомителя в деле о разговоре с Зеленским

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не обеспокоен появлением второго осведомителя из американских спецслужб в деле о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нисколько, потому что разговор [с Зеленским] был отличным, - сказал Трамп, отвечая в понедельник на соответствующий вопрос журналистов. - Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года. Люди понимают, что это обман".

Президент вновь подчеркнул, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на собеседника.

В США ранее разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы американского и украинского лидеров. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.