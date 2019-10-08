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Кризис в Сирии
Обновлено 

Reuters: курды начнут диалог с Дамаском и Москвой, если США уйдут из приграничной зоны

ТАСС, 8 октября. Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя курдских властей на севере Сирии.

По словам этого представителя, сирийские курды "могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны".

Теги
СШАСирияТурцияКризис в Сирии
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