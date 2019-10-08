Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 8 октября. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 6 и 7 октября. Об этом во вторник сообщает внешнеполитическое ведомство Пакистана.

"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вновь вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 6 и 7 октября", - говорится в заявлении МИД Пакистана. "Из-за неспровоцированной стрельбы в секторе Чирикот погибла одна женщина, еще три человека получили серьезные ранения", - сообщает МИД.

"Индийские войска, расположенные вдоль линии контроля и действующей границы, продолжают на регулярной основе открывать огонь по гражданскому населению из крупнокалиберной артиллерии и автоматического оружия, - сообщает МИД. - Эта беспрецедентная эскалация напряжения и несоблюдение режима прекращения огня продолжается с 2017 года, когда индийские войска нарушили договор о прекращении огня от 1970 года". "Глава департамента также призвал индийскую сторону разрешить ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане - прим. ТАСС) выполнять свои мандатные функции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - передает МИД Пакистана.