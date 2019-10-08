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Кризис на Украине

Украинские радикалы угрожают сорвать разведение сил в Донбассе

Националисты потребовали от президента страны Владимира Зеленского встретиться с участниками "добровольческого движения"

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украинские радикальные националисты из так называемых добровольческих батальонов угрожают сорвать запланированное в Донбассе разведение сил на линии соприкосновения. 

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В случае отвода военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из районов разведения туда прибудут "тысячи украинских добровольцев", чтобы занять позиции военных, заявил Андрей Гергерт, называющий себя заместителем командира военизированной группировки "Украинская добровольческая армия" (запрещена в РФ), которую возглавляет бывший лидер организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

По его словам, которые приводит издание "Украинская правда", радикалы уже объявили "всеобщую мобилизацию" в связи с возможным разведением сил в ряде районов Донбасса. Гергерт также потребовал от президента Украины Владимира Зеленского встретиться с участниками националистического "добровольческого движения".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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