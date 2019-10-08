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Кризис в Сирии

Докладчик ПАСЕ по Сирии призвала Турцию воздержаться от военной операции

Военное вмешательство неизбежно вызовет сильную напряженность и возможность дальнейшего конфликта, отметила Теодора Бакоянис

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Сирии Теодора Бакоянис заявила, что военная операция Турции в Сирии будет иметь тяжелые последствия. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике организации.

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"Военное вмешательство Турции на северных границах Сирии, после того как президент США дал зеленый свет, неизбежно вызовет сильную напряженность и возможность дальнейшего конфликта. Это будет иметь тяжелые последствия для сирийского курдского населения, а также для мира и стабильности во всем регионе", - отметила она.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в Сирии
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