Парламентская ассамблея ОБСЕ надеется на поэтапное решение конфликта на Украине

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели выразил надежду, что недавние шаги, предпринятые Украиной, в частности, подписание "формулы Штайнмайера", "послужат дорожной картой для осуществления минских соглашений". Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе организации.

"Конфликт не будет урегулирован военным путем, - отметил Церетели. - Единственный способ облегчить страдания людей на востоке Украины, особенно в свете приближающейся зимы, - это поэтапный подход. Несмотря на необходимость дальнейших уточнений и пояснений, последние инициативы бывшего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера могут быть полезными для обновления процесса достижения прогресса в реализации минских соглашений. Я рад, что на прошлой неделе члены трехсторонней контактной группы в Минске утвердили для закрепления в украинском законодательстве конкретный текст, согласованный политическими советниками в нормандском формате".

Церетели вновь призвал к полному выполнению минских соглашений. "Мы должны опираться на позитивные шаги с дальнейшими мерами укрепления доверия", - подчеркнул он. Председатель ПА ОБСЕ напомнил, что строгое соблюдение режима прекращения огня, дальнейшее разведение сил сторон конфликта и продолжение ремонтных работ на критически важных участках инфраструктуры являются ключевыми. При этом ПА ОБСЕ "выступает за защиту территориальной целостности и суверенитета Украины".

На состоявшейся 1 октября встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.