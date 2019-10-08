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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17

В правительстве страны должны рассмотреть "варианты для проведения дальнейшего изучения фактов"
На месте крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", 2014 год Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
Описание
На месте крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", 2014 год
© Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Голландский парламент во вторник одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении Boeing на востоке страны в июле 2014 года. Это следует из документов, опубликованных на сайте нижней палаты главного законодательного органа Нидерландов.

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В требовании депутаты подчеркнули, что "для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов". С учетом этого правительство теперь должно рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента".

В 2015 году Совет по безопасности Нидерландов представил доклад, касающийся причин крушения MH17. В нем, в частности, обращалось внимание на то, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, и в таком случае самолет бы полетел по другому маршруту в Куала-Лумпур и не был бы сбит ракетой.

Однако до настоящего времени правительство Нидерландов не решается принимать какие-либо шаги по привлечению Украины к ответственности. В ответ на такие призывы власти заявляют, что считают важным поддерживать хорошие отношения со страной, входящей в Совместную следственную группу, которая была создана для уголовного расследования трагедии.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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