Sky: Джонсон отчитался в мэрии Лондона о своих отношениях с предпринимательницей из США

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предоставил во вторник ответ Лондонской ассамблее - выборному органу, призванному следить за работой столичного градоначальника, - по поводу своих взаимоотношений с американской предпринимательницей и экс-моделью Дженифер Акури, которые имели место в бытность Джонсона мэром Лондона (2008-2016). Об этом сообщил телеканал Sky News.

Со ссылкой на неназванного представителя правящей Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, телеканал информировал, что ответ был передан "незадолго до 19:00" (21:00 мск). О том, какая информация содержится в этом документе, не сообщается.

Ранее Sky News информировал, что двухнедельный срок предоставления информации, запрошенной комитетом по надзору Лондонской ассамблеи, истек в 18:00 (20:00 мск) вторника и, таким образом, Джонсон не уложился в установленные сроки