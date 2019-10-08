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Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны

В посольстве Китая в США заявили, что это является вмешательством во внутренние дела страны

ТАСС, 9 октября. Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении китайского посольства в США.

"Китай осуждает и выступает против [принятых Вашингтоном мер], - говорится в опубликованном в Twitter китайского диппредставительства тексте заявления. - Мы призываем США исправить свои ошибки и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая". В посольстве уточнили, что введение визовых ограничений "серьезно нарушает основные нормы, регулирующие построение международных отношений, является вмешательством в дела КНР, а также подрывает китайские интересы".

Дипломаты КНР также отметили, что выдвижение Соединенными Штатами обвинений в нарушении прав человека в Синьцзяне против их страны является лишь предлогом для вмешательства в дела Пекина и не имеет под собой оснований. "Меры, предпринимаемые в Синьцзяне по противодействию терроризму и дерадикализации, направлены на уничтожение среды, в которой может развиваться экстремизм, - указывается в заявлении. - Они соответствуют китайским законам и международной практике, а также поддерживаются 25 млн представителей разных этнических групп в Синьцзяне".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР. Госсекретарь пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором объявило 7 октября Министерство торговли США.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.

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