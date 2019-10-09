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Кризис на Украине

Министр обороны Украины исключил возможность амнистии ополченцев Донбасса

Андрей Загороднюк отметил, что минские соглашения подписывались в 2014 году "под очень серьезным прессингом"

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власть не планирует использовать механизм полной амнистии для участников конфликта, предусмотренный минскими договоренностями. Такое заявление он сделал в среду во время рабочей поездки в Житомир.

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"Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершили преступления", - цитирует его издание "Укринформ".

Министр выразил мнение, что минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом, а "сейчас ситуация изменилась". "Сейчас может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами", - добавил он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗагороднюк, Андрей Павлович
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