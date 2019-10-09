Пятые общенациональные дебаты Демпартии США пройдут 20 ноября в штате Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Пятые общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут 20 ноября в штате Джорджия. Об этом сообщил в среду интернет-портал Elections Central , размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

Вопросы участникам будут задавать журналисты телекомпании MSNBC и газеты The Washington Post. Конкретное место проведения теледебатов - как правило, они проходят на территории университетов - будет определено позднее.

По решению Национального комитета Демократической партии США, правила для участников ноябрьских дебатов ужесточены: в них смогут принять участие лишь те претенденты, кто по итогам четырех общенациональных опросов заручился поддержкой как минимум 3% потенциальных избирателей или получил 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов. Кроме того, претенденты обязаны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей.

По данным Elections Central, пока эти требования выполнили восемь претендентов: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг и миллиардер Том Стейер.

Четвертые общенациональные теледебаты с участием 12 претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут 15 октября в городе Вестервилль (штат Огайо) в конференц-зале Университета Оттербейн (Otterbein University). Помимо предстоящих в ноябре теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести еще одно такое мероприятие в декабре и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.