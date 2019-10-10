Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии

ТАСС, 10 октября. Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции "Источник мира". Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Турции.
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"Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В среду Анкара объявила о запуске на севере Сирии новой военной операции, которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.