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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: турецкие ВВС возобновили удары по сирийскому Рас-эль-Айну

СМИ сообщили, что в операции также принимают участие наземные силы турецкой армии
Описание
© AP Photo

ТАСС, 10 октября. Турецкие ВВС возобновили в четверг утром авиаудары по району населенного пункта Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на севере Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

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Согласно его данным, удары наносятся по деревням, расположенным восточнее Рас-эль-Айна.

Данную информацию подтвердил и сирийский телеканал "Аль-Ихбария". Он отмечает, что в операции также принимают участие наземные силы турецкой армии. Телеканал Al Jazeera подтвердил эти сведения. Турецким силам, как утверждается, удалось взять под свой контроль несколько деревень.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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