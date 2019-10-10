СМИ: вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к операции ВС Турции

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Бойцы так называемой Сирийской свободной армии (ССА) присоединились к проведению турецкой операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство .

По его данным, подразделения вооруженной оппозиции вошли в районы к востоку от реки Евфрат для поддержки ВС Турции.

С началом проведения третьей трансграничной операции в Сирии Анкара стала называть ССА "Сирийской национальной армией".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.