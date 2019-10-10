Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

СМИ: вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к операции ВС Турции

По данным Анатолийского агентства, ее подразделения вошли в районы к востоку от реки Евфрат для поддержки ВС Турции
Описание
© EPA-EFE/STR

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Бойцы так называемой Сирийской свободной армии (ССА) присоединились к проведению турецкой операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.

На эту тему
История военных операций Турции в Сирии

По его данным, подразделения вооруженной оппозиции вошли в районы к востоку от реки Евфрат для поддержки ВС Турции.

С началом проведения третьей трансграничной операции в Сирии Анкара стала называть ССА "Сирийской национальной армией".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияТурцияГерманияВеликобританияФранцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Зеленский не намерен приглашать в Киев Штайнмайера для разъяснения его формулы
Президент Украины отметил, что такая просьба с его стороны может быть истолкована как попытка давления на политических противников, в том числе бывшего главу государства Петра Порошенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС