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Военная операция Турции на севере Сирии
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Тегеран потребовал вывода турецких войск из Сирии

Иранский МИД указал на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе
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© EPA-EFE/STR

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Иранские власти требуют прекращения военной операции Турции в Сирии и вывода войск из арабской страны. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в четверг его пресс-службой.

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"Учитывая серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе вооруженных сил Турции с территории Сирии", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что "иранская сторона обеспокоена действиями Анкары".

По версии иранского МИД, "военные действия не только не пойдут на пользу безопасности Турции, но и приведут к материальным потерям и человеческим жертвам". "Тегеран убежден, что напряженность можно устранить только мирными действиями, уважая суверенитет и территориальную целостность Сирии", - отметили в ведомстве. При этом иранская сторона "заявляет о своей готовности к любого рода посредничеству между Сирией и Турцией для разрешения проблем".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
ИранСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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