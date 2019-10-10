Тегеран потребовал вывода турецких войск из Сирии

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Иранские власти требуют прекращения военной операции Турции в Сирии и вывода войск из арабской страны. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в четверг его пресс-службой.

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"Учитывая серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе вооруженных сил Турции с территории Сирии", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что "иранская сторона обеспокоена действиями Анкары".

По версии иранского МИД, "военные действия не только не пойдут на пользу безопасности Турции, но и приведут к материальным потерям и человеческим жертвам". "Тегеран убежден, что напряженность можно устранить только мирными действиями, уважая суверенитет и территориальную целостность Сирии", - отметили в ведомстве. При этом иранская сторона "заявляет о своей готовности к любого рода посредничеству между Сирией и Турцией для разрешения проблем".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.