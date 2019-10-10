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Зеленский предложил привлечь генпрокурора США для расследования дела Burismа

В то же время президент Украины подчеркнул, что не намерен влиять на ход самого расследования

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Генеральные прокуроры Украины и США могут объединить свои усилия для расследования дела вокруг украинской газовой компании Burisma, членом правления которой является сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

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"Приглашайте вашего генпрокурора объединиться с нашим, согласно украинскому законодательству, я не против, мы не хотим прятать любые дела, мы открыты", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос иностранного журналиста о расследовании дела в отношении украинской газовой компании Burisma. При этом он отметил, что приветствует сотрудничество не только в связи с эти конкретным делом.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не намерен влиять на ход самого расследования. "Я не собираюсь расследовать Burisma или наоборот - сказать: "Нет, не расследуйте". Мне все равно, что будет с этим делом. Я не хочу подставлять свою страну и никогда не буду это делать", - заключил президент.

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