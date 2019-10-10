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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Глава МИД Украины: РФ в ближайшее время вернет захваченные в Керченском проливе корабли

Вадим Пристайко сообщил, что технические вопросы сейчас обсуждаются военно-морским командованием

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в четверг в интервью "Радио "Свобода".

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"Между Россией и Украиной есть взаимодействие, стороны на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время", - сказал Пристайко, добавив, что технические вопросы сейчас обсуждаются военно-морским командованием. "Наша задача как Министерства иностранных дел дать возможность завершить процесс", - отметил министр.

По его словам, Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров о готовности забрать корабли. "Мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать их", - сказал министр. "Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул также, что Украина не признает выполнение Россией решения международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. "Мы также не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной лиц", - сказал Пристайко.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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