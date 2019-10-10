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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп заявил, что США могут стать посредником в переговорах между Турцией и курдами

Американский президент при этом сообщил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против республики

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из которых - посредничество в переговорах между Турцией и курдами. Об этом американский лидер написал в четверг у себя в Twitter.

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"Мы на 100% победили халифат ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), у нас больше нет войск в атакованном Турцией районе в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет. У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником [для заключения] соглашения между Турцией и курдами", - написал он.

Американский президент при этом сообщил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против Турции.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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