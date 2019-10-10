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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: число уничтоженных "террористов" в ходе операции в Сирии достигло 219

Ранее сообщалось, что эта цифра составляла 174 человека

ТАСС, 11 октября. Вооруженные силы Турции ликвидировали 219 "террористов" в ходе в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом в четверг сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

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Ранее ведомство сообщало о 174 "ликвидированных террористах" из Рабочей партии Курдистана и курдских "Сил народной самообороны".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. По данным телеканала "Аль-Арабия", 17 мирных жителей стали за сутки жертвами ударов турецких ВС по районам на севере Сирии.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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