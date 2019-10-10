Al Jazeera: турецкие войска окружили два пограничных города на северо-востоке Сирии

ТАСС, 11 октября. Турецкой армии и воюющим на ее стороне формированиям сирийской оппозиции после двух дней боев удалось окружить два пограничных города на северо-востоке Сирии - Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Об этом сообщила в пятницу телестанция Al Jazeera . По ее информации, турецкие войска и их союзники смогли замкнуть кольцо окружения после того, как установили контроль над 11 населенными пунктами, которые расположены в окрестностях этих городов.

В Рас-эль-Айн на севере провинции Ракка турецкие военнослужащие сейчас вошли в промышленную зону, где ведут перестрелки с остающимися там бойцами курдских "Сил народной самообороны" (СНС). В Телль-Абъяде вооруженные оппозиционеры вытеснили курдских ополченцев из пригородов Эль-Ябса и Телль-Фандар.

Как заявил телеканалу Al Hadath представитель так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Фарук Абу Бакр, оппозиционные формирования при поддержке Турции "вступили в битву против курдских сепаратистов ради восстановления территориального единства Сирии". "Это исконно арабский регион, который был захвачен отрядами СНС, и мы хотим его освободить", - подчеркнул он. По словам Абу Бакра, вооруженная оппозиция является партнером Турции в борьбе с террористическими группировками.

Агентство SANA, в свою очередь, сообщило о беспорядочном отступлении курдских отрядов из пограничных районов. По его информации, ополченцы и их командиры спешно покидают Рас-эль-Айн вместе с колоннами беженцев и направляются вглубь провинции Хасеке.

В четверг число беженцев, выехавших из пограничной местности, где Турция собирается создать буферную зону, превысило 80 тыс. человек.

В ночные часы турецкие войска усилили обстрел города Телль-Абъяд. По сведениям агентства SANA, среди мирных жителей погибло восемь человек и около 10 получили ранения. Нанесен значительный материальный урон жилым постройкам и хозяйственным объектам.