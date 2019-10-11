ВС Турции "уничтожили 342 террориста" в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "уничтожили 342 террориста" в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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"Наши военные успешно продолжают операцию "Источник мира" в соответствии с нашими планами. На данный момент нейтрализованы 342 боевика", - приводит его слова телеканал NTV.

Ранее в Анкаре сообщали о ликвидации "277 террористов" в ходе операции на севере Сирии.

Кроме того, в Минобороны Турции подтвердили гибель первого турецкого военнослужащего с начала боевых действий.