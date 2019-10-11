СМИ: два журналиста Anadolu получили ранения в турецком городе Нусайбин

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Два журналиста Анатолийского агентства получили в пятницу ранения в результате обстрела со стороны сирийских курдов из "Сил народной самообороны" города Нусайбин, который находится недалеко от проведения турецкой военной операции "Источник мира" на границе с Сирией. Об этом сообщает телеканал A Haber .

Ранее в пятницу Минобороны Турции также сообщило о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе боевых действий в Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.