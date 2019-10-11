СМИ: два мирных жителя погибли в Турции в результате обстрела со стороны курдов

ТАСС, 11 октября. Два мирных жителя в турецком городе Суруч (провинция Шанлыурфа) стали жертвами минометного обстрела со стороны формирований сирийских курдов. Об этом сообщает в пятницу турецкая газета Daily Sabah .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

В четверг телеканал NTV информировал о шести погибших и 70 раненых в провинциях Шанлыурфа и Мардин.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. По замыслу Анкары, туда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.