Reuters: пять боевиков ИГ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

ТАСС, 11 октября. Пять боевиков группировки ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя "Сил демократической Сирии" (СДС).

По его данным, это произошло после артобстрела этого района турецкими войсками.

10 октября в СДС заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики ИГ. Тогда представительница курдов выразила мнение, что из пенитенциарного учреждения могли сбежать заключенные там террористы.