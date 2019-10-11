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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: пять боевиков ИГ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии

Представитель "Сил демократической Сирии" сообщил, что это произошло после артобстрела этого района турецкими войсками
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ТАСС, 11 октября. Пять боевиков группировки ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя "Сил демократической Сирии" (СДС).

По его данным, это произошло после артобстрела этого района турецкими войсками.

10 октября в СДС заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики ИГ. Тогда представительница курдов выразила мнение, что из пенитенциарного учреждения могли сбежать заключенные там террористы.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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