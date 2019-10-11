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Военная операция Турции на севере Сирии

В США готовы нарастить численность своих войск на Ближнем Востоке в случае необходимости

Министр обороны США Марк Эспер подчеркнул, что Вашингтон "не бросает курдских партнеров в Сирии" и назвал действия турецкого президента Тайипа Эрдогана "импульсивными"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Операция Турции в Сирии приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, выступая в пятницу на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генералом Марком Милли брифинге для журналистов в Пентагоне.

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"Мы выступаем против [операции] и глубоко разочарованы решением Турции начать в одностороннем порядке военное вторжение в северную часть Сирии. Эта операция подвергает наших партнеров в СДС (вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) опасности. Она угрожает безопасности лагерей, где содержатся боевики ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") и приведет к дальнейшей дестабилизации в регионе", - отметил Эспер.

Он подчеркнул, что США "не бросают курдских партнеров в Сирии", назвав действия турецкого президента Тайипа Эрдогана "импульсивными".

Эспер сообщил, что США готовы быстро нарастить численность своих войск на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Он добавил, что Турция не демонстрирует готовность к завершению своей военной операции на северо-востоке Сирии, несмотря на призывы Соединенных Штатов.

"По состоянию на вчерашний день (то есть 10 октября - прим. ТАСС) в моих [телефонных] разговорах с министром [национальной обороны Турции Хулуси] Акаром я не получал никаких указаний на то, что они готовы остановиться", - заявил Эспер. Он отвечал на вопрос о том, усматривает ли Вашингтон признаки готовности Турции прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии под нажимом со стороны США.

Соединенные Штаты также предупредили Турцию, что находящиеся в Сирии американские войска сохраняют право на самооборону в контексте начатой Анкарой военной операции в соседней стране.

"Всем полностью известно, что мы - Вооруженные силы США - сохраняем право на самооборону. И наши военнослужащие будут защищать себя. Это четко и ясно всем", - заявил Милли.

Кроме того, отметил он, США передали Турции точные координаты местонахождения своих военнослужащих в Сирии. "Турецким Вооруженным силам полностью известно - вплоть до подробных координат - о местоположении американских сил", - сказал глава КНШ.

Как уточнил Милли, контакты такого рода поддерживаются с ВС Турции, в первую очередь, по линии Центрального командования ВС США. В зону оперативной ответственности этого командования входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка. Эти контакты происходят в том числе на уровне глав Генштаба Турции и КНШ, добавил Милли. "Все координируют [действия] с турками, чтобы гарантировать, что они знают точно, где находятся американские силы", - подчеркнул военачальник.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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