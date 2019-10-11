Трамп объявил о выдвижении послом в России первого замгоссекретаря США Джона Салливана

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о выдвижении кандидатуры первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома.

"Сегодня [в пятницу] президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джон Джозеф Салливан (штат Мэриленд) - чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Теперь кандидатуру Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве должен утвердить Сенат Конгресса США. По данным источников газеты The Wall Street Journal, российские власти дали свое согласие с кандидатурой Салливана на этот пост.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал Трампу прошение об отставке.

11 апреля 2017 году Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на должность первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу [со стороны РФ] всеми доступными им средствами".

С 1 апреля по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.