В Сирии погибли еще два турецких солдата

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Еще два турецких военнослужащих погибли в пятницу на севере Сирии. Об этом сообщило Министерства национальной обороны Турции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Еще два наших военных погибли в результате столкновения с террористами из РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) в районе проведения операции "Оливковая ветвь", - говорится в коммюнике.

ВС Турции весной этого года провели вторую операцию "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн в 65 км от Алеппо против курдских отрядов "Сил народной самообороны". С тех пор курды не прекращают вооруженных вылазок против развернутых в этом районе турецких военнослужащих и бойцов вооруженной оппозиции.

Ранее в пятницу Минобороны республики сообщило о гибели двух других военных в районе проведения новой, третьей по счету, трансграничной операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии.