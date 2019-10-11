ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Камышлы

ТАСС, 11 октября. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в пятницу в городе Камышлы (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

В результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, еще девять получили ранения.

По данным телеканала "Аль-Хадас", сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, который был припаркован у одного из ресторанов в центре города. Телеканал отмечает, что боевики ИГ активизировали свои вооруженные вылазки после вторжения турецких войск на север Сирии.

Камышлы - административный центр самопровозглашенной курдской автономии на северо-востоке Сирии.